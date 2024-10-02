Buldan'da Bıçaklı Kavga: CHP'li Genç Yaralandı

Güncel

Denizli'nin Buldan ilçesinde, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karaca bıçaklı kavgada yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş bir alanda Karaca (26) ile arkadaşı M.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönen tartışmada M.B. yanındaki bıçakla Karaca'yı yaraladı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karaca, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.