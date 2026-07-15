DEM Parti'den görüşme için AK Parti'ye çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEM Parti'den görüşme için AK Parti'ye çağrı

15.07.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, süreçle ilgili bugün AK Parti'li yetkililerle görüşüleceği haberlerine ilişkin, "Haber bekliyoruz. Biz buradayız, ne zaman gelin derlerse gideriz" dedi.

Haber: Berfin BAYIR/Emine DALFİDAN

(TBMM) - DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, süreçle ilgili bugün AK Parti'li yetkililerle görüşüleceği haberlerine ilişkin, "Haber bekliyoruz. Biz buradayız, ne zaman gelin derlerse gideriz" dedi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlamasının ardından yayımladığı ortak rapor kapsamında, TBMM tatile girmeden bir çerçeve yasa çıkarılması konusunda beklentiler sürüyor. DEM Parti, TBMM tatile girmeden çerçeve yasanın çıkarılması konusunda ısrarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, AK Partili üst düzey yöneticilerin ve diğer birçok siyasinin süreçle ilgili son yaptıkları açıklamalarının ardından çerçeve yasanın TBMM tatile girmeden çıkarılacağı beklentisi artarken, bu konuda temaslar da sürüyor. Çerçeve yasanın çıkarılmasına karar verilmesi halinde TBMM'nin çalışmalarının ağustos ayının ilk haftasına sarkabileceği öngörülüyor.

Bu tartışmalar sürerken, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ile Mithat Sancar'ın bugün AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşme yapacağı bilgisi verilmişti. Ancak TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bugün düzenlenen yoğun programlar arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmedi.

Tören Salonlunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı anma programına gelen Pervin Buldan ile AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala burada tokalaştı.

Törenin ardından Pervin Buldan ayrılırken, gazetecilerin görüşmenin ne zaman olacağı soruları üzerine, "Bilmiyoruz, haber bekliyoruz. Biz buradayız ne zaman gelin derlerse gideriz" şeklinde konuştu.

Görüşmenin bugünkü yoğun programlar nedeniyle yarına da kalabileceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Pervin Buldan, İmralı Heyeti, DEM Parti, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti'den görüşme için AK Parti'ye çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıllık sırrın çözülmesi için dev operasyon Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıllık sırrın çözülmesi için dev operasyon
Mersin’de üç azılı firariden biri yazlıkta, biri havuzda, biri de iş üstünde yakalandı Mersin’de üç azılı firariden biri yazlıkta, biri havuzda, biri de iş üstünde yakalandı
Muğla alevlere teslim oldu, 3 ilçede peş peşe orman yangını çıktı Muğla alevlere teslim oldu, 3 ilçede peş peşe orman yangını çıktı
Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı, İran füzeleri Ürdün’deki üssü vurdu Hava savunma sistemleri çaresiz kaldı, İran füzeleri Ürdün'deki üssü vurdu
Siverek’te inşaat asansörünün halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti Siverek'te inşaat asansörünün halatı koptu: 2 işçi hayatını kaybetti
Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar

18:44
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral’ı kabul etti
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti
18:10
Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi
Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi
17:19
Manisa’nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
17:00
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
16:48
Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı
Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı
16:20
15 Temmuz Anma Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal anları
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 19:28:36. #7.13#
SON DAKİKA: DEM Parti'den görüşme için AK Parti'ye çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.