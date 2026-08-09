Buldan: Soruşturma İfadeye Engel Olmamalı

Haber: Ogün AKKAYA

(TBMM) - TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, bir milletvekilinin kürsü dokunulmazlığı ve ifade özgürlüğü kapsamında yaptığı konuşma nedeniyle dışarıda soruşturma başlatılmasının doğru bulmadığını belirterek, konuyu Meclis Başkanı ile görüşeceğini söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez hakkında, Sincan 1 Nolu Cezaevi'nde isyan çıktığı yönündeki açıklamaları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatması, TBMM Genel Kurulu'nda tartışma konusu oldu.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, konuya ilişkin tepkiler dile getirildi. Bunun üzerine Pervin Buldan, bir milletvekili hakkında kürsü dokunulmazlığı ve ifade özgürlüğü kapsamında yaptığı konuşma nedeniyle dışarıda soruşturma başlatılmasının yöntem olarak doğru olmadığını belirtti.

BULDAN GENEL KURUL'A ARA VERDİ: "MECLİS BAŞKANI'NA ULAŞMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Buldan, konuyla ilgili Meclis Başkanı ile görüşmeye çalışacağını ve görüşmenin ardından Genel Kurul'u bilgilendireceğini söyledi.

Pervin Buldan, şöyle konuştu:

"Sayın milletvekilleri, biraz önce Sayın Grup Başkanvekilleri görüşlerini ifade ettiler ve tamamladılar. Ben de bir talep üzerine Sayın Mehmet Emin Ekmen'in Meclis Başkanı'nı arayarak dün akşam yaşanan mesele ile ilgili Sayın Turhan Çömez'in burada yapmış olduğu bir konuşmadan dolayı kendisine resmen açılan soruşturmanın doğru olmadığına dair, ki ben de bu konuda kendi görüşümü ifade etmiştim, bir milletvekilinin kürsü dokunulmazlığı ve ifade özgürlüğü kapsamında yapmış olduğu konuşmayı dışarıda da soruşturma başlatarak hakkında bir soruşturma açılmasının yöntem olarak doğru olmadığını ve varsa böyle bir mesele ya da yoksa böyle bir mesele, Grup Başkanvekilleri aracılığıyla ya da kendisini direkt arayarak ya da Divandan herhangi birimize bilgi vererek meseleye açıklık getirmesinin daha doğru olacağını ifade etmiştik. Ancak böyle olmadı. Dün akşam yaşananlar ve soruşturmanın başlatılması üzerine çokça tartışma yapıldı. O yüzden ben şimdi 10 dakikalık ara vereceğim ve Meclis Başkanına ulaşmaya çalışacağım ki ulaşırsam eğer konu ile ilgili bilgi alacağım ve burayı bilgilendireceğim."

Pervin Buldan bu açıklamasının ardından oturuma 10 dakika ara verdi.