Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yotova'dan Seçim Kanunu'na İade

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, 5 Şubat 2026 tarihinde kabul edilen Seçim Kanunu değişikliklerinin bazı maddelerini yeniden görüşülmek üzere parlamentoya iade etti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Yotova'nın, Anayasa'nın kendisine verdiği yetki doğrultusunda Seçim Kanunu değişikliklerine ilişkin bazı maddeleri yeniden görüşülmek üzere parlamentoya iade ettiği bildirildi.

Söz konusu değişiklikler, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde açılabilecek sandık sayısının en fazla 20 ile sınırlandırılmasını öngörüyordu. Yotova, bu düzenlemenin yurt dışında yaşayan Bulgar vatandaşlarının oy kullanma hakkını kısıtlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanının gerekçesinde, bu düzenlemenin anayasada güvence altına alınan genel ve eşit oy hakkı ilkesini riske atabileceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Yotova, Bulgaristan vatandaşlarının nerede yaşarlarsa yaşasınlar anayasa kapsamında eşit haklara sahip olduğuna işaret ederek, devletin seçme hakkının kullanılmasını kolaylaştıracak koşulları sağlamakla yükümlü olduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca, değişikliklerin AB dışındaki ülkelerde yaşayan Bulgar vatandaşlarının oy kullanmasını zorlaştırabileceği ve seçim sürecine katılımı olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesine yer verildi.