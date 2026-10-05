Bulgaristan'da birçok kuruma bomba ihbarı yapıldı, bazı kurumlarda tahliye yapıldı

Bulgaristan'da birçok kuruma bomba ihbarı yapıldı, bazı kurumlarda tahliye yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan'da başta başkent Sofya olmak üzere birçok kente ve kuruma bomba ihbarı yapıldı. İhbarların ardından bazı kurumlarda çalışanlar tahliye edildi, polis binalarda güvenlik kontrolü gerçekleştirdi.
Bulgaristan'da, başta başkent Sofya olmak üzere birçok kuruma ilişkin bomba ihbarları alındı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkede çeşitli kamu kurumları, adliyeler ve eğitim kurumlarına yönelik bomba ihbarları yapıldı.
Benzer ihbarların, Filibe (Plovdiv), Köstendil, Montana, Razgrad, İsperih, Lofça (Lovech), Pazarcık, Burgaz, Hasköy (Haskovo), Sliven ve Blagoevgrad'ın yanı sıra ülkenin farklı bölgelerindeki kurumlara ulaştığı belirtildi.
İhbarların ardından bazı kurumlarda çalışanların tahliye edildiği, polis ekiplerinin ise binalarda güvenlik kontrolleri gerçekleştirdiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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