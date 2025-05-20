Bulut, İl Başkanlıklarını Ziyaret Etti

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, AK Parti, MHP ve Ülkü Ocakları İl Başkanlıklarını ziyaret etti.

Bulut, ilk olarak MHP İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Şaban Savaşan ve Merkez İlçe Başkanı Alaattin Ersan Şenyiğit ile sohbet etti.

Konuşmaların ardından Bulut, MHP teşkilatını Uluslararası Kırklareli Karagöz, Kültür, Sanat ve Kakava Festivali'ne davet etti.

AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş'ı da ziyaret eden Bulut, 22-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan festival davetiyesini Dağtaş'a verdi.

Bulut, Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanlığına atanan İbrahim Yücepur'u da ziyaret etti.