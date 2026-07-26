Bulut\'tan Tekin\'e Sert Yanıt

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, kendisine ve bazı basın kuruluşlarına yönelik iddialarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e yönelik, "Artık ne senin ne de söylediklerinin siyasette ve kamuoyunda bir karşılığı var" ifadesini kullandı.

Bulut, CHP İstanbul İl Başkanı Tekin'in kendisine ve bazı medya kuruluşlarına yönelik iddialarını dile getirdiği basın toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bulut, açıklamasında, "Saray'ın tutmaları yine sahnede... Çok komiksiniz" ifadelerini kullandı ve Gürsel Tekin'in hesabını da ekledi.

"HABERCİLİK BAŞARISI NEDENİYLE BİRGÜN GAZETESİ'Nİ KUTLUYORUM"

Bulut'un açıklaması şöyle:

"Saray'ın tutmaları yine sahnede… Çok komiksiniz.

950 liraya kalabalık görüntüsü vermek için ajanstan insan taşıyan, sipariş slogan attıran, organizasyonu tam bir fiyaskoya çeviren ilk kayyım Gürsel Tekin, rezil olunca çareyi Y. Özdil tarzı iftiralara sarılmakta bulmuş.

Gürsel Tekin, CHP örgütleri seni zaten çok iyi tanıyordu. Şimdi bütün Türkiye de bu çaresizliğinin ve içine düştüğün durumun farkına vardı. Delilsiz suçlamalarla gündem olmaya çalışmak siyasetin değil, tükenmişliğin göstergesidir.

Ama bize attığın mesnetsiz iftiralar, içine düştüğün bu büyük rezilliğin üstünü örtemez. Artık ne senin ne de söylediklerinin siyasette ve kamuoyunda bir karşılığı var.

Bu vesileyle, habercilik başarısı nedeniyle BirGün gazetesini de kutluyorum. Başta BirGün olmak üzere bağımsız basın kuruluşlarını hiçbir delil ortaya koymadan töhmet altında bırakmak ise acizlikten başka bir şey değildir."