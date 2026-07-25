Riva’da talan edilen, bir dönem Milli Takım’ın da kamp yaptığı 186 odalı otel yıkılıyor - Son Dakika
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Riva’da talan edilen, bir dönem Milli Takım’ın da kamp yaptığı 186 odalı otel yıkılıyor

Riva’da talan edilen, bir dönem Milli Takım’ın da kamp yaptığı 186 odalı otel yıkılıyor
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Beykoz Riva’da uzun yıllar hukuki anlaşmazlıklar nedeniyle atıl durumda olan ve kapı ve pencereleri sökülüp çalınan otelin yıkımına başlandı.

Beykoz Riva'da uzun yıllar hukuki anlaşmazlıklar nedeniyle atıl durumda olan ve kapı ve pencereleri sökülüp çalınan otelin yıkımına başlandı. Bir dönem Milli Takım için kamp yeri olarak da kullanılan 186 odalı otel binasının yıkım çalışmasını Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel yerinde takip etti. Gürzel, "Uzun yıllardır sahipsiz kalan metruk bir oteldi. Gençlerimizin zaman geçirdiği, sahipsiz olması nedeniyle neler yaşandığının takip edilemediği bir alandı. Burayla ilgili öncelikli hayalimiz bu yapının yıkılarak bu görüntünün ortadan kaldırılmasıydı. Sonrasında ise Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte buraya çok güzel bir gençlik kampı kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. Yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.

Riva'da 186 odalı otel, bir dönem A Milli Futbol Takımı'nın kamp tesisi olarak kullanıldı. 2009 yılında işletme hakkı özel sektöre devredilen otel, daha sonra Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca satış ve işletme hakkı ihalesine çıkarıldı. 2017 yılında başlayan ihale süreçlerin tamamlanamaması nedeniyle faaliyetini durduran tesis, 9 yıl boyunca atıl durumda kaldı. Güvenlik riski oluşturduğu belirtilerek gelen şikayetler üzerine otel, Beykoz Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle yıkılmaya başlandı. Çevrede güvenlik önlemlerinin alındığı yıkım süreci havadan görüntülendi.

'GENÇLİK KAMPI KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, alanın dönüşümüne ilişkin şunları kaydetti: "Burası uzun yıllardır sahipsiz kalan metruk bir oteldi. Gençlerimizin ciddi sıkıntılı zaman geçirdiği bir yer haline gelmişti. Sahipsiz olduğu için burada neler yaşandığını takip eden de olmuyordu. Burayla ilgili ilk hayalimiz, bu yapının yıkılarak bu kötü görüntünün ortadan kaldırılmasıydı. Sonrasında ise Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte buraya çok güzel bir gençlik kampı kazandırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapacak bir tesis olmasını planlıyoruz. Burası Beykoz'un ve Riva'nın en güzel noktalarından biri. Bu kadar atıl ve kötü durumda olmasından memnun değildik. Gençlerimize söz vermiştik. Burayı çok güzel bir gençlik kampı haline getireceğiz ve Riva'yı sporun merkezi yapacağız. Bugün de yıkım çalışmalarıyla hayalimizin ilk adımını gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: DHA

Milli Takım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Riva’da talan edilen, bir dönem Milli Takım’ın da kamp yaptığı 186 odalı otel yıkılıyor - Son Dakika

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