Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yönetmişti! Slavko Vincic hakemliği bıraktı - Son Dakika
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yönetmişti! Slavko Vincic hakemliği bıraktı

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Ülkemizde Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yöneten, son olarak Dünya Kupası finalinde düdük çalan Slavko Vincic, 46 yaşında hakemlik kariyerini noktaladığını açıkladı. Okan Buruk, Vincic için ''Bu kadar kötüsünü görmedim'' yorumunda bulunmuştu.

2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin arasında oynanan dev maçı yöneten Sloven hakem Slavko Vincic'den radikal bir karar geldi.  

VINCIC'TEN HAKEMLİĞE VEDA

46 yaşındaki ünlü hakem Slovko Vincic, yeşil sahalara ve hakemlik kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Uluslararası arenadaki başarılı yönetimiyle tanınan Sloven hakem, Süper Lig takipçilerinin de yakından tanıdığı bir isimdi. Vincic, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde de düdük çalmıştı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

25 Kasım 1979 doğumlu Slavko Vincic, 2010 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyordu. Kariyeri boyunca dünya futbolunun en kritik mücadelelerinde görev alan Sloven hakem; 2026 Dünya Kupası finali, 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ve 2022 UEFA Avrupa Ligi finalinde düdük çalmıştı. 

OKAN BURUK'TAN VINCIC'E: ''BU KADAR KÖTÜSÜNÜ GÖRMEDİM''

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 2024-2025 sezonundaki derbinin ardından deneyimli hakem için yorum yaparak, ''Slavko Vincic, 4. hakemi Türk olduğu için hiç dinlemedi. 4. hakem el var dedi. Gerçekten bu kadar kötü bir performans görmedim'' demişti.

Dünya Kupası, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yönetmişti! Slavko Vincic hakemliği bıraktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Fenerbahçe Galatasarayı yabancı hakemle de yenemedi. 1 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yönetmişti! Slavko Vincic hakemliği bıraktı - Son Dakika
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