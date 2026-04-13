Bünyan'a 101 Milyonluk Su Yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) tarafından Bünyan ilçesinde 101 milyon 149 bin lira maliyetle hayata geçirilecek içme suyu yatırımıyla 4 mahallede su arz güvenliğinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bünyan ilçesinde hayata geçirilecek projeyle özellikle yaz aylarında nüfus artışına bağlı olarak yükselen su talebine kalıcı çözüm sunulması amacıyla iletim kapasitesi artırılacak.

Kriterlerine uygun olarak gerçekleştirilecek hat imalatı ile suyun güvenli, sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde abonelere ulaştırılması sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, içme suyunun hayati bir ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bünyan ilçemizde hayata geçireceğimiz bu önemli yatırım ile mahallelerimize kalıcı bir çözüm sunuyoruz. Sultanhanı Mahallemizdeki sondaj kaynağını en verimli şekilde değerlendirerek İğdecik, Kahveci, Kösehacılı ve Musaşeyh mahallelerimize ulaştırıyoruz. Bu proje ile yalnızca bugünün değil, gelecekte artabilecek su ihtiyacının da önüne geçmeyi hedefliyoruz. 101 milyon 149 bin liralık bu yatırım ile 25 kilometrelik modern içme suyu hattı inşa ederek bölgenin altyapısını güçlendiriyoruz."