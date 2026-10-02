Burdur Belediyesi’nden ambalaj atıkları için saatli toplama uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur Belediyesi’nden ambalaj atıkları için saatli toplama uygulaması

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur Belediyesi’nden ambalaj atıkları için saatli toplama uygulaması
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Belediyesi, kent merkezindeki işletmelerin ambalaj atıklarını belirlenen gün ve saatlerde "Geri Dönüşüm Taksi" ile toplayacak. 5 Ekim'de başlayacak uygulamayla atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüme kazandırılması ve cadde ile kaldırımlarda birikmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

(BURDUR) - Burdur Belediyesi, kent merkezindeki işletmelerin ambalaj atıklarını belirlenen gün ve saatlerde "Geri Dönüşüm Taksi" ile toplayacak. 5 Ekim'de başlayacak uygulamayla atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüme kazandırılması ve cadde ile kaldırımlarda birikmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Burdur Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yaşama geçirilen uygulama kapsamında özellikle kent merkezindeki yoğun ana arterlerde faaliyet gösteren işletmelerin ambalaj atıkları, "Geri Dönüşüm Taksi" ile belirlenen gün ve saatlerde toplanacak. Uygulamayla birlikte ambalaj atıklarının kaynağında ayrı biriktirilmesi, düzenli şekilde toplanarak geri dönüşüme kazandırılması ve cadde ile kaldırımlarda düzensiz şekilde birikmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere verdi:

"Burdur'umuzu daha temiz, daha düzenli ve çevreye duyarlı bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan yeni uygulamamızla birlikte kent merkezimizde faaliyet gösteren işletmelerimizin ambalaj atıklarını kaynağında ayrı biriktirmelerini ve düzenli olarak geri dönüşüme kazandırmalarını sağlayacağız.

'Geri Dönüşüm Taksi' uygulamamız 5 Ekim itibarıyla başlayacak. Belirlediğimiz güzergahta, belirlenen saatlerde işletmelerimizin ambalaj atıklarını toplayacağız. Böylece hem geri dönüşüme katkı sağlayacak hem de ambalaj atıklarının cadde ve kaldırımlarda düzensiz şekilde birikmesinin önüne geçeceğiz. Uygulamayı başlatmadan önce belirlediğimiz güzergah üzerindeki işletmelerimizi ziyaret ederek uygulama esaslarımızı kendilerine ulaştırdık. İşletmelerimizin ambalaj atıklarını nasıl ve hangi saatlerde hazırlamaları gerektiği konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptık.

Bu çalışmanın başarılı olmasında işletmelerimizin desteği ve hassasiyeti büyük önem taşıyor. Toplama aracımız Gazi Caddesi Köprübaşı mevkisi, Adliye Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Şehit Akif Altay Caddesi, Öğretmenevi Kavşağı, Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı güzergahını takip ederek yeniden Gazi Caddesi Köprübaşı mevkisine dönecek.

"ATIKLARIN YOL KENARLARINA BIRAKILMAMASI GEREKİYOR"

İşletmelerimizden ricamız, ambalaj atıklarını evsel atıklardan ayrı biriktirmeleri ve toplama aracımızın geçiş saatine uygun şekilde hazır bulundurmalarıdır. Ambalaj atıklarının toplama programı dışında cadde, kaldırım veya yol kenarlarına bırakılmaması gerekiyor. Bu konuda gösterecekleri hassasiyet kentimizin temizliği açısından son derece önemli. Biz Burdur Belediyesi olarak atıklarımızı bir sorun olarak değil, doğru yönetildiğinde yeniden ekonomiye kazandırılabilecek bir kaynak olarak görüyoruz. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması bu açıdan büyük önem taşıyor. Yeni uygulamamızla hem çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmeyi hem de geri dönüşüm miktarımızı artırmayı hedefliyoruz.

Daha temiz bir Burdur için belediyemizin çalışmalarının yanında hemşerilerimizin ve işletmelerimizin desteğine de ihtiyacımız var. Hep birlikte daha temiz, daha düzenli ve sürdürülebilir bir Burdur için çalışmaya devam edeceğiz. Uygulama kapsamında ambalaj atıkları Pazar günleri toplanmayacak. Bugün faaliyet gösteren işletmelerimiz ise biriktirdikleri ambalaj atıklarını işletme sınırları içerisinde uygun koşullarda muhafaza ederek bir sonraki toplama gününde teslim edecek."

Kaynak: ANKA
Burdur BelediyesiGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen... Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
16:50
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
16:42
Dehşet anları kamerada Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü
Dehşet anları kamerada! Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü
16:11
Nereden nereye Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
15:45
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
15:41
Kadıköy’de 8 katlı binada yangın Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Vatandaşlar böyle kurtarıldı
15:38
Rafael Leao, Ronaldo’yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
Rafael Leao, Ronaldo'yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 17:04:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Burdur Belediyesi’nden ambalaj atıkları için saatli toplama uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei