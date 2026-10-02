Burdur Belediyesi’nden ambalaj atıkları için saatli toplama uygulaması

(BURDUR) - Burdur Belediyesi, kent merkezindeki işletmelerin ambalaj atıklarını belirlenen gün ve saatlerde "Geri Dönüşüm Taksi" ile toplayacak. 5 Ekim'de başlayacak uygulamayla atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüme kazandırılması ve cadde ile kaldırımlarda birikmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Burdur Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yaşama geçirilen uygulama kapsamında özellikle kent merkezindeki yoğun ana arterlerde faaliyet gösteren işletmelerin ambalaj atıkları, "Geri Dönüşüm Taksi" ile belirlenen gün ve saatlerde toplanacak. Uygulamayla birlikte ambalaj atıklarının kaynağında ayrı biriktirilmesi, düzenli şekilde toplanarak geri dönüşüme kazandırılması ve cadde ile kaldırımlarda düzensiz şekilde birikmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere verdi:

"Burdur'umuzu daha temiz, daha düzenli ve çevreye duyarlı bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan yeni uygulamamızla birlikte kent merkezimizde faaliyet gösteren işletmelerimizin ambalaj atıklarını kaynağında ayrı biriktirmelerini ve düzenli olarak geri dönüşüme kazandırmalarını sağlayacağız.

'Geri Dönüşüm Taksi' uygulamamız 5 Ekim itibarıyla başlayacak. Belirlediğimiz güzergahta, belirlenen saatlerde işletmelerimizin ambalaj atıklarını toplayacağız. Böylece hem geri dönüşüme katkı sağlayacak hem de ambalaj atıklarının cadde ve kaldırımlarda düzensiz şekilde birikmesinin önüne geçeceğiz. Uygulamayı başlatmadan önce belirlediğimiz güzergah üzerindeki işletmelerimizi ziyaret ederek uygulama esaslarımızı kendilerine ulaştırdık. İşletmelerimizin ambalaj atıklarını nasıl ve hangi saatlerde hazırlamaları gerektiği konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptık.

Bu çalışmanın başarılı olmasında işletmelerimizin desteği ve hassasiyeti büyük önem taşıyor. Toplama aracımız Gazi Caddesi Köprübaşı mevkisi, Adliye Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Şehit Akif Altay Caddesi, Öğretmenevi Kavşağı, Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı güzergahını takip ederek yeniden Gazi Caddesi Köprübaşı mevkisine dönecek.

"ATIKLARIN YOL KENARLARINA BIRAKILMAMASI GEREKİYOR"

İşletmelerimizden ricamız, ambalaj atıklarını evsel atıklardan ayrı biriktirmeleri ve toplama aracımızın geçiş saatine uygun şekilde hazır bulundurmalarıdır. Ambalaj atıklarının toplama programı dışında cadde, kaldırım veya yol kenarlarına bırakılmaması gerekiyor. Bu konuda gösterecekleri hassasiyet kentimizin temizliği açısından son derece önemli. Biz Burdur Belediyesi olarak atıklarımızı bir sorun olarak değil, doğru yönetildiğinde yeniden ekonomiye kazandırılabilecek bir kaynak olarak görüyoruz. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması bu açıdan büyük önem taşıyor. Yeni uygulamamızla hem çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmeyi hem de geri dönüşüm miktarımızı artırmayı hedefliyoruz.

Daha temiz bir Burdur için belediyemizin çalışmalarının yanında hemşerilerimizin ve işletmelerimizin desteğine de ihtiyacımız var. Hep birlikte daha temiz, daha düzenli ve sürdürülebilir bir Burdur için çalışmaya devam edeceğiz. Uygulama kapsamında ambalaj atıkları Pazar günleri toplanmayacak. Bugün faaliyet gösteren işletmelerimiz ise biriktirdikleri ambalaj atıklarını işletme sınırları içerisinde uygun koşullarda muhafaza ederek bir sonraki toplama gününde teslim edecek."