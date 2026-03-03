Burdur Belediyesi'nden Dmd Hastası Ali'ye Akülü Sandalye Desteği

(BURDUR) - Burdur Belediyesi, bir vatandaşın bağışıyla DMD hastası Ali Çağlar'a akülü sandalye hediye etti. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Artık Ali daha özgür. Artık istediği yerlere daha rahat ve daha bağımsız bir şekilde gidebilecek. Bugün o heyecanını, o ilk sürüşteki mutluluğunu birlikte paylaştık" dedi.

DMD hastası Ali Çağlar, Burdur'da anlamlı bir destekle akülü sandalyesine kavuştu. Daha önce tekerlekli sandalye kullanan Ali'nin akülü sandalyeye geçişi, Ercengiz'in girişimi ve bir bağışçının katkısıyla gerçekleşti.

Akülü sandalye teslimi sonrasında açıklama yapan Ercengiz, "Bugün hep birlikte çok güzel bir mutluluğa tanıklık ettik. Sevgili Ali bir DMD hastası. Kıymetli bir gönül bağışçımızın desteğiyle Ali'yi tekerlekli sandalyeden akülü sandalyeye kavuşturduk. Artık Ali daha özgür. Artık istediği yerlere daha rahat ve daha bağımsız bir şekilde gidebilecek. Bugün o heyecanını, o ilk sürüşteki mutluluğunu birlikte paylaştık. Özgüveni hepimizi gururlandırdı. Şoförlük fena değil Ali, daha da geliştirecek kendisini. Güle güle kullansın. Sağlıkla, neşeyle kullan. Rabbim kaza bela vermesin. Hayırlı olsun" dedi.