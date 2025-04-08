Burdur Belediyesi'nden Geri Dönüşüm Protokolü

(BURDUR)- Burdur Belediyesi, Geri Dönüşüm Tesisi ile ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve ayrıştırılması için protokol imzaladı. Protokolü imzalayan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Burdur Belediyesi olarak, bu bilinçle hareket ediyor, kaynaklarımızı verimli kullanarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz" dedi.

Burdur Belediyesi, ambalaj atıklarının kaynağından toplanması konusunda, A.S.L Geri Dönüşüm Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi ile protokol imzaladı. Protokole göre, geri dönüşümü mümkün olan kağıt-karton, cam, metal ve plastik madde atıklarının geri kazanımı sağlanarak hem ekonomiye hem de çevre temizliğine katkı sağlanacak. Ambalaj ve ambalaj atıklarının kontrolü çerçevesinde dönüştürülebilir olduğu halde çöpe giden atıklar, Burdur Belediyesi'nin hazırladığı protokol anlaşmasına göre kaynağından toplanarak ekonomiye geri kazandırılacak.

"Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz"

Firma temsilcileri ile protokol imzalayan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, protokol anlaşmasının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, şöyle konuştu:

"Hızla artan nüfus, sanayileşme ve teknolojik gelişmeler, insanlığın doğaya olan etkisini her geçen gün artırıyor. Bu durum, doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesine yol açarken, 'geri dönüşüm ve çevre' konularını da küresel gündemin en kritik başlıklarından biri haline getiriyor. Burdur Belediyesi olarak, bu bilinçle hareket ediyor, kaynaklarımızı verimli kullanarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda, A.S.L firmasıyla yaptığımız yeni iş birliği ile atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini ve geri dönüşüm süreçlerinin sürdürülebilirliğini güvence altına alıyoruz. Vatandaşlarımızın desteğiyle, çöp toplama sistemlerimizi daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yönetmeye devam edeceğiz. 2 yıl süreyle yenilediğimiz bu sözleşme, Burdur Belediyesi'nin çevre koruma konusundaki kararlılığının bir göstergesidir. Çünkü biliyoruz ki sağlıklı bir yaşam, ancak doğal kaynaklarımızı koruyarak ve ekolojik dengeyi gözeterek mümkündür. Hayırlı olsun. Unutmayalım, çevre bize atalarımızdan miras kalmadı, biz onu gelecek nesillerden emanet aldık."