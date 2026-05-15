Burdur Belediyesi İmar Soruşturması İddianamesi: Başkan Ercengiz ve 50 Sanığa 3,5 Yıla Kadar Hapis İstendi

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da bir iş insanının şikayeti üzerine Burdur Belediyesi'ne yönelik imar soruşturmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, aralarında Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, eski Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya ve AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı'nın da bulunduğu 51 sanık hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Burdur'da bir iş insanının şikayeti üzerine Burdur Belediyesi'ne yönelik başlatılan imar soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede belediye meclis üyeleri, imar müdürlüğü personelleri, mühendisler ve teknik görevlilerin de aralarında bulunduğu toplam 51 kişi şüpheli olarak yer aldı.

Dosyada yer alan İçişleri Bakanlığı'nın 22 Ocak 2024 tarihli kararında, yapılan ön inceleme sonucunda bazı parseller için mevzuata aykırı şekilde yapı ruhsatı düzenlendiği ve imar planı değişikliklerine ilişkin belediye meclisi kararlarında olumlu oy kullanıldığı ileri sürüldü. Ön inceleme raporunda, "Bir parselin bulunduğu imar adasına ait parselasyon planı yapılıp Belediye Encümenince kabul edilip tapuya tescil edilmeden o adadaki herhangi bir parsele yapı ruhsatı verilemez" hükmüne rağmen işlem tesis edildiği iddialarına yer verildi.

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. İddianamede 51 sanıktan 2'sinin hayatını kaybetmesi nedeniyle haklarında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği, 49 sanık hakkında ise Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesinde düzenlenen "görevi kötüye kullanma" ve 43/1 maddesindeki "zincirleme suç" hükümleri kapsamında 6 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildiği belirtildi.

Burdur 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında ilk duruşmanın 13 Temmuz'da görüleceği öğrenildi.