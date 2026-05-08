Burdur Belediyesi'ne Yeni Hizmet Aracı

08.05.2026 11:40  Güncelleme: 13:04
Burdur Belediyesi'nde hizmet aracı olarak kullanılmak üzere TOGG marka otomobil envantere kazandırıldı.

Burdur Belediyesi çevre dostu projelerine bir yenisini daha ekleyerek hizmet ağını güçlendirdi. Sürdürülebilir enerji ve sıfır atık vizyonuyla hareket eden belediye, teknolojik dönüşüm kapsamında elektrikli otomobil TOGG'u bünyesine kattı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, çevreci yatırımlar ve temiz enerji projeleriyle önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Ercengiz, şunları kaydetti:

"Bugün hem belediyemize hem de Belediyeler Birliğimize önemli bir hizmet aracını daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burdur Belediyeler Birliği olarak ilk günden itibaren katı atık bertaraf tesisimizi oluşturmak, çöpleri değerlendirmek ve buradan enerji üretmek amacıyla çıktığımız yolda önemli mesafeler katettik. Artık çöplerin sadece bertaraf edildiği değil, enerjiye dönüştürüldüğü bir sistemi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Böylece hem çevreye katkı sağlıyor hem de belediyelerimize ekonomik anlamda katma değer üretiyoruz. Üretilen enerjiden elde edilen gelirle ortak bir kazanç oluştururken, temiz enerjiye olan inancımızı ve bu ülkenin enerji ihtiyacına katkı sunma hedefimizi büyütmeye devam ediyoruz. Daha az karbon ayak izi bırakmak, doğayı korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Bu anlayışla, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan TOGG'u da Belediyeler Birliğimizin envanterine kazandırdık. Bundan sonra bu araç, birlik bünyesinde hizmet aracı olarak kullanılacak ve vatandaşlarımıza hizmet noktasında önemli katkılar sağlayacaktır. Bugün geldiğimiz noktada güneş enerjisinden enerji üreten, çöpten enerji elde eden ve ürettiği enerjiyi halkın hizmetine sunan bir anlayışla çalışıyoruz. Üretmeye, geri dönüşüme katkı sağlamaya ve çevreci yatırımları artırmaya devam edeceğiz. Burdur Belediyeler Birliğimize, belediyemize ve tüm hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, aracımızın kazasız belasız kullanılmasını diliyorum. Sağ olun, var olun."

Kaynak: ANKA

