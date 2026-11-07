Burdur Bucak'ta motosikletiyle bordür taşına çarpan 21 yaşındaki sürücü öldü

Burdur Bucak'ta motosikletiyle bordür taşına çarpan 21 yaşındaki sürücü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un Bucak ilçesinde 21 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet, Çamlıca Mahallesi 1752 Sokak'ta yoldan çıkarak kaldırım bordür taşına çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti ve cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Burdur'un Bucak ilçesinde bordür taşına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mert Kirişcan (21) idaresindeki 15 ABU 113 plakalı motosiklet, Çamlıca Mahallesi 1752 Sokak'ta seyir halindeyken yoldan çıkarak kaldırım bordür taşına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde sürücü Kirişcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kirişcan'ın cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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