Burdur'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mukadder Çiftçi (71) idaresindeki 06 AAK 735 plakalı otomobil Burdur- Fethiye kara yolu Çallıca köyünde tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibince sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü, sağlık ekibi tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen Çiftçi kurtarılamadı.