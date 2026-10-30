Burdur Çavdır'da virajı alamayan otomobil yoldan çıktı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. - Son Dakika
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Burdur Çavdır'da virajı alamayan otomobil yoldan çıktı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Burdur'un Çavdır ilçesinde Çavdır-Gölhisar kara yolunda virajı alamayan otomobil yoldan çıktı; kazada 1 kişi hayatını kaybetti, otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişi kaldırıldığı Gölhisar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Burdur'un Çavdır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Abdurrahman Deniz (26) idaresindeki 32 AGE 892 plakalı otomobil, Çavdır- Gölhisar kara yolunun Kayacık köyü mevkisinde virajı alamayarak yoldan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Alper S. (28) ise kazada yaralandı.

Kaynak: AA
Devlet Hastanesi3. SayfaGölhisarOtomobilÇavdırBurdurGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Burdur Çavdır'da virajı alamayan otomobil yoldan çıktı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. - Son Dakika
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