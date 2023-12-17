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Burdur'da alkollü kişi oğlunun iş yerini taşladıktan sonra otomobil çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da alkollü kişi oğlunun iş yerini taşladıktan sonra otomobil çarpması sonucu yaralandı

Burdur'da R.D. isimli alkollü kişi, oğlunun iş yerinin camlarını taşla kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Burdur\'da alkollü kişi oğlunun iş yerini taşladıktan sonra otomobil çarpması sonucu yaralandı
17.12.2023 - 00:43,
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Burdur'da oğlunun iş yerinin camlarını taşla kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaşmaya çalışan alkollü kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, R.D. tartıştığı oğlunun Çatalpınarı Kavşağı'ndaki oto yıkama dükkanının camlarını taşla kırdı.

Motosikletiyle olay yerinden uzaklaşmaya çalışan R.D'ye, aynı kavşakta A.B. idaresindeki 15 AG 620 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan R.D, 112 Acil Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede alkollü olduğu belirlenen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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Burdur, Son Dakika

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