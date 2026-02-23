Burdur'un Bucak ilçesinde badem ağaçları şubat ayında çiçek açtı.
Türkiye'nin büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, ilçede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle bazı badem ağaçlarının çiçek açması güzel görüntü oluşturdu.
İlçeye bağlı Kocaaliler Beldesi, Demirli, Kargı ve Çobanpınar köylerinde çiçek açan badem ağaçlarını cep telefonlarıyla görüntüleyen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Son Dakika › Güncel › Bucak’ta Badem Ağaçları Çiçek Açtı - Son Dakika
