Burdur Belediyesi'nin "Gönül Sofrası" Bağlar ve Hızırilyas'ta Kuruldu

(BURDUR) - Burdur Belediyesi'nin "Gönül Sofrası" adıyla gelenekselleştirdiği iftar programı, Bağlar ve Hızırilyas mahallelerinde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Evinde bir tas çorba varken bizleri kırmayıp bu soğuk havaya rağmen buraya gelerek soframızı şenlendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Burdurlulardan yoğun ilgi gören geleneksel Gönül Sofrası, Bağlar Mahallesi ve Hızırilyas mahallelerinde kuruldu. Programa Ercengiz, CHP İl Başkanı Barış Ayten, CHP İlçe Başkanı İlyas Divarcı, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Ercengiz, ramazanın birlik, paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"12 yıldır geleneksel hale getirdiğimiz ve adını Gönül Sofrası koyduğumuz bu buluşmaların en önemli amacı; ramazanın bolluğunu, bereketini birlikte hissetmek, tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin manevi değerini paylaşmak ve bir lokma ekmeği, bir tas çorbayı kardeşçe bölüşebilmenin huzurunu yaşamaktır. Bizler 12 yıldır, sizlerin takdiri ve desteğiyle bu kente hizmet ederken her zaman insanı merkeze koyduk. Çünkü biliyoruz ki insan mutluysa biz mutlu oluruz. Yapılan yolun, kaldırımların, asfaltın ya da parkların üzerinde insan yoksa, o hizmetlerin hiçbir anlamı yoktur. Biz bugüne kadar, içinde insan olan, insanı yaşatan bir belediyecilik anlayışıyla çalıştık."

Bugün burada il başkanımız, ilçe başkanımız, mahalle muhtarlarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, genç kardeşlerimiz ve kadınlarımızla birlikte sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Tıpkı geçmişte olduğu gibi. Biz kanaatkar bir toplumuz. Arzuladığımız şey; mutluluğu yaşamak ve paylaşmak. Evinde bir tas çorba varken bizleri kırmayıp bu soğuk havaya rağmen buraya gelerek soframızı şenlendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bu sofraları yıllardır gönüllü bağışçılarımızın katkılarıyla kuruyoruz. Bu vesileyle, memleketimize büyük hizmetler etmiş; istihdam sağlamış, üretmiş, katma değer yaratmış kıymetli iş insanı merhum Kayhan Ertuğrul ağabeyimizi rahmetle anıyorum. Bugün evlatlarının ve değerli temsilcilerinin katkılarıyla bu akşamki soframızı merhum Kayhan Ertuğrul adına kurmuş bulunuyoruz. Hayırları kabul olsun, mekanı cennet olsun. Sizler bu alanları doldurarak, bu sofraları şenlendirerek bizlere güç verdiniz. Allah kabul etsin. İnşallah daha nice ramazanları sağlıkla, huzurla hep birlikte yaşarız. Ayrıca sizleri, cumartesi günü saat 14.00'te Özgür Özel'in Burdur'da gerçekleştireceği mitinge davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımızın Burdur programında sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Kendilerinin selamlarını da iletiyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, hayırlı akşamlar diliyorum. Allah kabul etsin, afiyet olsun."