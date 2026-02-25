Burdur Belediyesi'nin "Gönül Sofrası" Bağlar ve Hızırilyas'ta Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur Belediyesi'nin "Gönül Sofrası" Bağlar ve Hızırilyas'ta Kuruldu

25.02.2026 09:36  Güncelleme: 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen Gönül Sofrası iftar programı, Bağlar ve Hızırilyas mahallelerinde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ercengiz, ramazanın birlik ve paylaşma ruhuna dikkat çekerek katılımcılara teşekkür etti.

(BURDUR) - Burdur Belediyesi'nin "Gönül Sofrası" adıyla gelenekselleştirdiği iftar programı, Bağlar ve Hızırilyas mahallelerinde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Evinde bir tas çorba varken bizleri kırmayıp bu soğuk havaya rağmen buraya gelerek soframızı şenlendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Burdurlulardan yoğun ilgi gören geleneksel Gönül Sofrası, Bağlar Mahallesi ve Hızırilyas mahallelerinde kuruldu. Programa Ercengiz, CHP İl Başkanı Barış Ayten, CHP İlçe Başkanı İlyas Divarcı, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Ercengiz, ramazanın birlik, paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"12 yıldır geleneksel hale getirdiğimiz ve adını Gönül Sofrası koyduğumuz bu buluşmaların en önemli amacı; ramazanın bolluğunu, bereketini birlikte hissetmek, tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin manevi değerini paylaşmak ve bir lokma ekmeği, bir tas çorbayı kardeşçe bölüşebilmenin huzurunu yaşamaktır. Bizler 12 yıldır, sizlerin takdiri ve desteğiyle bu kente hizmet ederken her zaman insanı merkeze koyduk. Çünkü biliyoruz ki insan mutluysa biz mutlu oluruz. Yapılan yolun, kaldırımların, asfaltın ya da parkların üzerinde insan yoksa, o hizmetlerin hiçbir anlamı yoktur.  Biz bugüne kadar, içinde insan olan, insanı yaşatan bir belediyecilik anlayışıyla çalıştık."

Bugün burada il başkanımız, ilçe başkanımız, mahalle muhtarlarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, genç kardeşlerimiz ve kadınlarımızla birlikte sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Tıpkı geçmişte olduğu gibi. Biz kanaatkar bir toplumuz. Arzuladığımız şey; mutluluğu yaşamak ve paylaşmak. Evinde bir tas çorba varken bizleri kırmayıp bu soğuk havaya rağmen buraya gelerek soframızı şenlendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bu sofraları yıllardır gönüllü bağışçılarımızın katkılarıyla kuruyoruz. Bu vesileyle, memleketimize büyük hizmetler etmiş; istihdam sağlamış, üretmiş, katma değer yaratmış kıymetli iş insanı merhum Kayhan Ertuğrul ağabeyimizi rahmetle anıyorum. Bugün evlatlarının ve değerli temsilcilerinin katkılarıyla bu akşamki soframızı merhum Kayhan Ertuğrul adına kurmuş bulunuyoruz. Hayırları kabul olsun, mekanı cennet olsun. Sizler bu alanları doldurarak, bu sofraları şenlendirerek bizlere güç verdiniz. Allah kabul etsin. İnşallah daha nice ramazanları sağlıkla, huzurla hep birlikte yaşarız. Ayrıca sizleri, cumartesi günü saat 14.00'te Özgür Özel'in Burdur'da gerçekleştireceği mitinge davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımızın Burdur programında sizleri de aramızda görmekten onur duyarız. Kendilerinin selamlarını da iletiyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, hayırlı akşamlar diliyorum. Allah kabul etsin, afiyet olsun."

Kaynak: ANKA

Burdur Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Bağlar, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur Belediyesi'nin 'Gönül Sofrası' Bağlar ve Hızırilyas'ta Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Taht kavgası büyüyor Kim’in adımı ortalığı fena karıştıracak Taht kavgası büyüyor! Kim'in adımı ortalığı fena karıştıracak
Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Ahmet Türk’ten Bahçeli’nin kayyum çıkışına yanıt Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kayyum çıkışına yanıt
“Deprem üretmez“ denilen bölge için uzmanından kritik uyarı "Deprem üretmez" denilen bölge için uzmanından kritik uyarı
Fener taraftarını kahreden haber geldi Fener taraftarını kahreden haber geldi

11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
10:28
Tacizden tutuklanmıştı CHP’li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
10:14
Bunu hiç beklemiyordu Destek alkışı isteyen Trump’ı bozguna uğrattı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
09:57
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
09:15
Düşen F-16’nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 11:26:59. #7.11#
SON DAKİKA: Burdur Belediyesi'nin "Gönül Sofrası" Bağlar ve Hızırilyas'ta Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.