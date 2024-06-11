Burdur'da Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Burdur'da Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Burdur\'da Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Burdur Valisi Türker Öksüz başkanlığında düzenlenen Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, kentte huzurun, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik suç ve suçlularla mücadele konuları ele alındı. Vali Öksüz, yapılan etkin çalışmalar sonucunda yıl başından bu yana yaşanan olayların yüzde 99,9'unun aydınlatıldığını belirtti. Ayrıca, Kurban Bayramı tatili boyunca 4 bin 872 emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağı açıklandı.

11.06.2024 16:52
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Burdur'da Vali Türker Öksüz başkanlığında Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Öksüz, Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda, kentte huzurun, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik suç ve suçlularla mücadelenin etkin bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

İl geneli meydana gelen olayların yüzde 74,5'ni asayiş suçların oluşturduğunu aktaran Öksüz, şunları söyledi:

"Suç ve suçlulara yönelik yürütülen etkin çalışmalar sonucu, yıl başından bu yana yaşanan olayların yüzde 99,9'u aydınlatıldı. Mayısta, toplam 93 bin 7 araç ile sürücüsü kontrol edildi, 22 bin 287 araç ve sürücüsüne 43 milyon 198 bin 55 lira idari para cezası uygulandı. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi suçundan yakalanan 3 şahıstan 1'i tutuklandı. PKK silahlı terör örgütü üyesi suçundan yakalanan 1 kişi de tutuklandı."

Öksüz, Kurban Bayramı tatili boyunca 4 bin 872 emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağını bildirdi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder de katıldı.

Kaynak: AA

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