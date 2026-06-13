Burdur'da orta refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Musa Y. (71) idaresindeki 34 TG 6928 plakalı otomobil Burdur-Fethiye yolu Yassıgüme köyünde orta refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Cemile Y. (67) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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