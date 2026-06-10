Burdur'da Motosiklet ile Taksi Çarpıştı - Son Dakika
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Burdur'da Motosiklet ile Taksi Çarpıştı

10.06.2026 11:08
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Burdur'da motosiklet ve taksi çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURDUR'da aynı yöne giden motosiklet ile taksinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Dün akşam üzeri Armağan İlci Bulvarı Şirinevler Kavşağı'nda meydana gelen kazada S.B. yönetimindeki 46 AOB 409 plakalı motosiklet ile H.G. yönetimindeki 15 T 0005 plakalı taksi çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan K.C. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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