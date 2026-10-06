Burdur\'da site sahibi Hasan Güraksu, bozuk et iddiası haberinin ardından tutuklandı

Burdur'da site sahibi Hasan Güraksu, bozuk et iddiası haberinin ardından tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'daki yerel internet haber sitesinin sahibi Hasan Güraksu, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı. Tutuklama, sitede Burdur Devlet Hastanesi'nde bozuk etlerin hastalara yedirildiği iddiasına ilişkin haber yayımlanmasının ardından geldi.
BURDUR'da yayın yapan yerel internet haber sitesinin sahibi Hasan Güraksu, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.
Burdur'da yayın yapan internet haber sitesinde Burdur Devlet Hastanesi'nde bozuk etlerin hastalara yedirildiği iddiasına ilişkin haber yayımlanmasının ardından site sahibi Hasan Güraksu dün akşam ekipler tarafından evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Güraksu, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklanarak, Isparta Cezaevi'ne teslim edildi.
Kaynak: DHA
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