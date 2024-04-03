Burdur'da tarihi eser ve ruhsatsız silah bulunduran 4 kişi hakkında işlem yapılarak eserlere ve silahlara el konuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit ettikleri şüphelilerin adreslerine düzenledikleri operasyonlarda 18 sikke, 24 obje, 4 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.I, Y.I. hakkında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefetten, V.K. ve H.K. hakkında da Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
Eserlere ve silahlara el konuldu, şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da Tarihi Eser ve Ruhsatsız Silah Bulunduran 4 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde yaşayan Hülya-Erkan Temur çifti, doğumdan 4 gün sonra ciddi bir kalp ameliyatı geçiren kızları Öykü'nün sağlıkla taburcu edilmesinin sevincini yaşıyor. Bebeğin kalbindeki iki delik kapatıldı, aort damarındaki kesintili aort da onarıldı. Öykü bebek, ameliyat sonrası tam şifa ile taburcu edildi.
Beşiktaş'ta, tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin öldüğü eğlence merkezinin bulunduğu apartmanın yöneticisi Şule Şeker, yapıldığı günden beri bu mekanı istemediklerini söyledi. Şeker, yangın çıkan mekanın ses nedeniyle izole edilen bir yer olduğunu ve çok defa şikayette bulunduklarını belirtti. Ayrıca, binanın yapılışında eğlence merkezinin sinema salonu olarak gözüktüğünü ve ruhsatının öyle alındığını ifade etti. Şeker, aynı yerden giriş çıkış yapıldığı için bu iş yerinin binada bulunmasını istemediklerini dile getirdi.
Tavşanlı'da seyir halinde olan otomobilde çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Tekirdağ Ergene'de işçi servis minibüsü, askerleri taşıyan minibüs ile park halindeki panelvan aracın karıştığı kazada 24 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kaza nedeniyle Edirne istikametine yaklaşık 2 saat yoğun araç kuyruğu oluştu.
Kayseri'de ramazanın son 10 gününü ibadetle geçirmek isteyenler, itikaf sünneti için kentteki camilere kapandı. Gece ve gündüzlerini ibadetle geçirmek isteyenler, ilçe müftülüklerince uygun görülen ve hazırlanan camilerde itikafa girdi. Camilerde yatan ve yemek ihtiyaçlarını da burada gideren vatandaşlar, sohbet halkalarına katılıyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, tespih çekiyor, geceleri teheccüd namazı kılıyor. Camilerde kalan vatandaşların, iftar ve sahur vakitlerindeki yemekleri de gönüllülerce karşılanıyor.
Ağrı'da kanser nedeniyle 33 kiloya düşen ve yatalak hale gelen 87 yaşındaki kadın, Erzurum Şehir Hastanesinde çoklu organ tutulumlu ileri evre kalın bağırsak kanserinden kurtuldu. Zübeyde Kaya, başarılı bir ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu.
Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2D roketiyle Yaogan-42 01 uzaktan algılama uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi. Bu, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 515. uçuş görevi oldu.
Adıyaman İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği M.A. ile M.K.'yı durdurarak üst araması yaptı. Şüphelilerin üst aramasında 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan M.A. ile M.K. emniyete götürülerek sorgulanmak üzere gözaltına alındı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde bir konteynerde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada Nepal uyruklu 3'ü kadın toplam 10 düzensiz göçmen yakalandı. Konteynerde su, yiyecek ve çuval ile kilimler bulundu. Göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel İl Yapılanması Soruşturması kapsamında yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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