TIR\'ın sürüklediği dorse park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

BURDUR'da TIR'dan ayrılıp sürüklenen dorse, içerisinde B.T.'nin (9) bulunduğu park halindeki otomobile çarptı. Kazada B.T., hafif yaralandı.

Şirinevler Mahalesi Boyacıoğlu Caddesi'nde Mustafa Ali P.'nin (44) kullandığı 15 AAR 111 plakalı TIR'ın dorsesi, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle bağlantı yerlerinden ayrıldı. Sürüklenen dorse, park halindeki 15 ACP 075 plakalı otomobile çarptı. Kazada, kasapta alışveriş yapan annesini otomobilde bekleyen B.T. hafif yaralandı. Sağlık ekipleri B.T.'yi Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü.