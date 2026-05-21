Burdur'da Yangın ve Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur'da Yangın ve Gözaltı

21.05.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

H.H.K., ailesinin evini yakarak gözaltına alındı; akli dengesi yerinde olmadığı öne sürüldü.

BURDUR'da geçen hafta kontak anahtarı üzerinde bırakılan taksiyi götürmeye çalışırken durumu fark eden aracın sürücüsü tarafından yakalanan H.H.K. (24), bu kez de ailesiyle birlikte oturduğu evi yaktı. Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale gelirken, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen H.H.K. kontrol için hastaneye götürüldü, ardından da gözaltına alındı.

Menderes Mahallesi 2'nci Küme Evleri'nde bulunan Ali K.'ye ait tek katlı evden dün öğleden sonra alevler yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemede yangının ev sahibinin oğlu H.H.K. tarafından çıkarıldığı belirlendi. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen H.H.K. polis eşliğinde sağlık kontrolü için hastaneye götürüldükten sonra gözaltına alındı.

TAKSİYİ GÖTÜRMEYE KALKMIŞTI

Öte yandan H.H.K., 12 Mayıs'ta Konak Mahallesi'nde taksi durağında park halindeyken kontak anahtarı üzerinde bırakılan Mustafa Ö.'ye ait 15 T 0061 plakalı taksiye binip, götürmeye çalışmıştı. Durumu fark eden Mustafa Ö., koşarak peşinden gittiği aracı son anda durdurmayı başarmış, direksiyondaki H.H.K.'yi indirerek polise teslim etmişti. Olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansımıştı.

Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.

)

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Yangın ve Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin “sınır dışı edilmesi“ talimatı verdi Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin "sınır dışı edilmesi" talimatı verdi
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Trabzonspor, Ernest Muçi’nin bonservisini aldı İşte ödenecek rakam Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı! İşte ödenecek rakam
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Türkiye, alıkonulan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulayan İsrailli bakana tepki gösterdi Türkiye, alıkonulan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulayan İsrailli bakana tepki gösterdi
MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü

14:59
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
14:59
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
"Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
14:54
Resmen açıklandı İşte Süper Lig’de uygulanacak yabancı kuralı
Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı
14:52
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
14:49
Dilek İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi sarsan videosuna yanıt
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi sarsan videosuna yanıt
14:14
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 15:33:08. #7.13#
SON DAKİKA: Burdur'da Yangın ve Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.