Burdur\'daki Camiler Yenileniyor

BURDUR'da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ulu Cami ile Hacı Mahmut Camisi'nde onarım çalışması yapılacak.

Burdur'da Feleküddin Dündar Bey'in 1300 yılında yaptırdığı Ulu Cami'de, 1749'da Çelik Mehmet Paşa tarafından onarım gerçekleştirildi. 1914 yılında meydana gelen ve Burdur'da büyük bir yıkıma sebep olan depremde tamamen yıkılan cami 1919- 1922 yıllarında neo-klasik üslupla yeniden inşa edildi. Son yıllarda çatı, tavan ve minaresinde aşınmalar meydana gelen ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programında bulunan caminin kapsamlı onarımı için Vakıflar Antalya Bölge Müdürlüğü önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacak.

Gazi Caddesi'ndeki 1892 yılında Hacı Mahmut Vakfı tarafından yaptırılan ve 1914 yılındaki depremde yıkıldıktan sonra 1917 yılında yeniden inşa edilen Hacı Mahmut Camisi'nde de Vakıflar Antalya Bölge Müdürlüğü tarafından onarım çalışmaları yapılacak.