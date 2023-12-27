Burdur\'daki Hayvan Çiftliğinde Çıkan Yangın Söndürüldü

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Burdur'un Çeltikçi ilçesindeki hayvan çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü.
Karadede Caddesi'ndeki büyükbaş hayvan çiftliğinin ahırında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bucak ve Çeltikçi belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin ve iş makinelerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 15 ton saman balyasının zarar gördüğü belirtildi.
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