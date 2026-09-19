Burdur'un merkezinde TIR'ın yakıt deposuna çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

BURDUR'da TIR'ın yakıt deposuna çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Kaza, Burdur merkez Aydınlıkevler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Kadir S. yönetimindeki 15 DL 703 plakalı otomobil, Milli Egemenlk Caddesi'nden Terakki Sokak'a dönüş yapan Serdar T.'nin şoförlüğünü yaptığı 68 DT 430 plakalı TIR'ın akaryakıt deposuna çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Kadir S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet T., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. TIR şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.