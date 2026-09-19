Burdur'un merkezinde TIR'ın yakıt deposuna çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Burdur'un merkezinde TIR'ın yakıt deposuna çarpan otomobildeki iki kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un merkezindeki Aydınlıkevler Mahallesi'nde otomobilin TIR'ın yakıt deposuna çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, TIR şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
BURDUR'da TIR'ın yakıt deposuna çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.
Kaza, Burdur merkez Aydınlıkevler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Kadir S. yönetimindeki 15 DL 703 plakalı otomobil, Milli Egemenlk Caddesi'nden Terakki Sokak'a dönüş yapan Serdar T.'nin şoförlüğünü yaptığı 68 DT 430 plakalı TIR'ın akaryakıt deposuna çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Kadir S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet T., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. TIR şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: DHA
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