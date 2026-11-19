Burdur Yeşilova'da 12 yaşındaki çocuğun parmağındaki somun hastanede kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur Yeşilova'da 12 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan 26 milimetrelik somun, Yeşilova Devlet Hastanesinde çıkarılamayınca çocuk Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi. İtfaiye somunu yaklaşık 2,5 saatte kesip çıkardı; çocuğun bir süre tedavi göreceği öğrenildi.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde çocuğun parmağında sıkışan somun hastanede itfaiye ekibince çıkarıldı.
Mustafa A'nın (12) oyun oynadığı 26 milimetrelik somun parmağında sıkıştı.
Somunu çıkaramayan aile, çocuğu Yeşilova Devlet Hastanesine götürdü. Burada da somun çıkarılamayınca çocuk Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yardım istenmesi üzerine hastaneye itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiyenin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasında spiral makinesiyle kesilen somun çıkarıldı.
Mustafa A'nın bir süre hastanede tedavi göreceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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