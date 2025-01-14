Burhan ve Gazvani Sudan-Moritanya İlişkilerini Görüştü - Son Dakika
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Burhan ve Gazvani Sudan-Moritanya İlişkilerini Görüştü

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani ile önemli bir görüşme yaptı.

14.01.2025 16:50
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PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Afrika Birliği Dönem Başkanı Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani ile görüştü.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, Batı Afrika turu kapsamında Mali, Gine Bissau, Sierra Leone ve Senegal'den sonra Moritanya'ya geçti.

Cumhurbaşkanı Gazvani, Burhan'ı Nuakşot Havalimanı'nda karşıladı.

İki lider arasında başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Sudan'daki gelişmeler, her iki ülkeyi ilgilendiren konular ele alındı.

Taraflar, iki kardeş ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri güçlendirmeye yönelik konuları da masaya yatırdı.

Burhan, Gazvani'ye, "Sudan'ın birliğini baltalamak için uluslararası ve bölgesel taraflarca düzenlenen komplo ve terörist milislerin Sudan devleti ve kurumlarına karşı işledikleri suçlar" hakkında bilgi verdi.

Moritanya'nın, Sudan'ı bölgesel ve uluslararası platformlarda desteklemesinden övgüyle bahseden Burhan, iki ülke arasındaki ilişkilerin "güçlü ve tarihi" olduğunu ve bunu geliştirmek için çalışacaklarını söyledi.

Afrika Birliği Dönem Başkanı Gazvani de Burhan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun, iki kardeş ülke arasındaki tarihi ilişkilerin düzeyinin bir ifadesi olduğunu kaydetti.

Gazvani, Moritanya'nın, Sudan'ın karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmek, savaşı sona erdirmek ve barışı sağlamak için sarf edilen çabalara ve bu ülkenin birlik ve toprak bütünlüğüne desteğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burhan ve Gazvani Sudan-Moritanya İlişkilerini Görüştü - Son Dakika

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