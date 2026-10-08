Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Ören\'deki antik kazı alanını ziyaret etti

(BURSA) - Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Ören'de sürdürülen antik kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek kazı alanındaki çalışmalar ve ortaya çıkarılan bulgularla ilgili bilgi aldı.

Başkan Deveciler, Belediye Başkan Yardımcıları Ayten Tuna ve Tarık Erdil ile Belediye Meclis Üyeleri Murat Dinçer ve Osman Akkoç, Ören'de sürdürülen antik kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Burhaniye'nin tarihi ve kültürel mirasının gün yüzüne çıkarılması açısından büyük önem taşıyan kazı alanında gerçekleştirilen incelemelerde, çalışmaların mevcut durumu ve ortaya çıkarılan bulgular değerlendirildi.

Deveciler, ilçenin sahip olduğu tarihi değerlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkati çekerek, kültürel mirasın yaşatılmasına yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade etti.