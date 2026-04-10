Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Ekipleri Çalışmalarını Kesintisiz Sürdürüyor

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde geniş bir yelpazede yürüttüğü çalışmaları program dahilinde sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında; Geriş Mahallesi Bardakçılar Caddesi'nde yağmur suyu yenileme menfez imalat çalışmaları sürerken, Ören ve Bahçelievler Mahalleleri'nde yağmur suyu hattı yenileme çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Memiş Mahallesi Müftü Sokağı'nda parke taş yapımı öncesi yol söküm çalışmaları yapılıyor. Memiş Mahallesi Haşimağa Caddesi'nde parke taş ve tretuvar yapımı ile yol düzenleme çalışmaları devam ederken, Kuva-yı Milliye Bulvarı üzerinde eski hayvan pazarının bulunduğu alanda otogar yapımı çalışmaları da hızla ilerliyor. Bahçelievler Mahallesi'nde pazar yerinde boya çalışmaları tamamlanırken, Pelitköy Mahallesi'nde ise parke taş tamirat çalışmaları ekipler tarafından sürdürülüyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz özverili şekilde sahada çalışmalarını sürdürüyor. İhtiyaçlar doğrultusunda ilçemiz genelindeki tüm çalışmalar program dahilinde yürütülüyor" dedi.