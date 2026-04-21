Burhaniye Belediyesi'nden Çevreci Yatırım

21.04.2026 16:45  Güncelleme: 17:41
Burhaniye Belediyesi, budama çalışmaları sonrası oluşan dal ve bahçe atıklarını geri kazanmak için yeni bir ağaç dalı parçalama ve yongalama makinesi satın aldı. Bu makine sayesinde atıklar kısa sürede yeniden kullanılabilir hale getirilecek.

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılması amacıyla vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen budama çalışmaları sonucunda ortaya çıkan dal ve bahçe atıklarının çevreye zarar vermeden değerlendirilmesi ve geri kazanımının sağlanması amacıyla bünyesine bir adet ağaç dalı parçalama ve yongalama makinesi kazandırdı.

Burhaniye genelindeki mahallelerde vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen budama çalışmaları sonucunda ortaya çıkan dal ve bahçe atıkları, belediye ekipleri tarafından her gün toplanıyor. Atıkların geri dönüştürebilmesi için ağaç dalı parçalama ve yongalama makinesi satın alındı. Saatte 10-14 ton arasında dal ve bahçe atığını işleyebilme kapasitesine sahip makine sayesinde, atıklar kısa sürede yongalanarak yeniden kullanılabilir hale getiriliyor.

Yongalama işlemi sonucunda elde edilen organik materyaller; kompost üretiminde, toprak iyileştirme çalışmalarında ve sosyal projeler kapsamında çiftçilere doğal gübre olarak sunulabilecek. Böylelikle hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de tarımsal üretime önemli katkı sağlanıyor.

Belediye Başkanı ve Çevreci Belediyeler Birliği Başkanı Ali Kemal Deveciler, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"İlçemiz genelinde gerek vatandaşlarımız gerekse yeşil alanlarda belediyemiz tarafından gerçekleştirilen budama ve benzeri çalışmalar kapsamında, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde her gün üç iş makinesi ve sekiz araç ile dal ve organik atıkların toplanması faaliyetlerini aralıksız sürdürüyoruz. Günlük ortalama olarak kış aylarında 25-35 ton, bahar ve yaz aylarında ise 55-70 ton arasında organik atık topluyoruz. Toplanan bu atıkları Dal ve Ağaç Yongalama Merkezimizde işleyerek yeniden değerlendiriyor ve ekonomiye kazandırıyoruz. Vatandaşlarımızın da budama atıklarını merkezimize ulaştırmaları, sürecin daha hızlı ilerlemesine ve kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır."

Kaynak: ANKA

