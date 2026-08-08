Burhaniye\'de Park ve Yeşil Alan Bakımları Sürüyor

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park, yeşil alan ve peyzaj bölgelerinde bakım, onarım temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Ali Çetinkaya Mahallesi'nde Hacı Şadiye Gencer Parkı'nda çim biçme çalışması gerçekleştirilirken, Kocacami Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerindeki bitkilerin bakım ve ilaçlamaları yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nın genel temizliği yapılırken, Mahkeme Mahallesi Eczacı Rasim Bulvarı'ndaki kavşakta bulunan bitkilerin bakımları ve ilaçlaması tamamlandı.

İskele Mahallesi'nde Demokrasi Parkı'nda bitki temizliği, Şehit Öğretmen Hayati Öge Parkı'nda ise genel temizlik çalışması gerçekleştirildi. Memiş Mahallesi'nde Kuvayi Milliye Bulvarı'nda ise meydana gelen boru patlağı arızası ekipler tarafından giderildi.

Ören Mahallesi'ndeki Gezi Parkı ve Yardımsevenler Parkı'nda çim biçme işlemi, Ören Meydanı'nda ise bakım, onarım ve ot biçme çalışmaları gerçekleştirildi Ayrıca Enver Güreli Caddesi üzerindeki peyzaj alanlarının bakım ve ilaçlaması tamamlandı.

2775. SOKAK'TA PARK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yunus Mahallesi'nde Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Parkı'ndaki çiçeklerin bakımı yapıldı. Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki çiçeklerin bakımı, Sevgi Parkı ile Şehit Turhan Bayraktar Parkı'ndaki çiçeklerin ilaçlanması ve bakımları, Barış Manço Parkı, Geriş Mahallesi ve Çoruk Mahallesi Parkı'nda yer alan park ve yeşil alanlarda bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Öğretmenler Mahallesi Özgürlük Parkı'nda bakım çalışmaları yapılırken, Hacıahmet Mahallesi Necdet Tosun Parkı'ndaki kırık salıncaklar yenileriyle değiştirildi. Ayhan Eryurtlu Parkı'nda da oyun grupları onarıldı. Bahçelievler Mahallesi 2775. Sokak'taki park yapım çalışmaları ise devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri'nin ilçe genelindeki bakım ve düzenleme çalışmalarının program dahilinde devam edeceği bildirildi.