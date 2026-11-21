(BALIKESİR)- Burhaniye'de sanayi esnafının katılımıyla düzenlenen kahvaltı programında, esnafın görüş ve talepleri ele alındı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in de katıldığı buluşmada, yerel yönetim ile esnaf arasındaki iletişim ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, düzenlenen kahvaltı programında sanayi esnafıyla bir araya gelerek görüş ve taleplerini dinledi.

Programa Belediye Başkanı Deveciler'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Erdil, Burhaniye Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Kerem Yedikardeşler, Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram, Burhaniye Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cüneyt Bacak, Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Alibey Karaaslan, Burhaniye Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şükrü Softa, Burhaniye Ticaret Odası Meclis Başkanı Erhan İnam, belediye meclis üyeleri Murat Dinçer, Hasan Şerin, Muharrem Keskün, Salihcan Yenikardaşlar, Esra Arıcı ve Ünsal Çalışkan, YENİ Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile sanayi esnafı katıldı.

Esnafla sohbet ederek görüş ve taleplerini dinleyen Başkan Deveciler, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Buluşmada, esnaf ile yerel yönetim arasındaki iletişim ve dayanışmanın önemi vurgulandı.