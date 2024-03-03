Burkina Faso'da düzenlenen saldırılarda 170 kişi öldü

Burkina Faso'da geçen hafta düzenlenen saldırılarda 170 kişinin öldüğü bildirildi.
Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Yatenga ilçesine bağlı Komsilga, Nodin ve Soro köylerine düzenlenen saldırılarda toplam 170 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, saldırılara ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Burkina Faso'da 25 Şubat'ta kilise ve camiye düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkede 2015'te baş gösteren güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet verilerine göre, bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine dönebildi.
Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, geçen yıl yaptığı bir konuşmada, ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu söylemişti.
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Antalya'da düzenlenen 19. Uluslararası Runtalya Maratonu'na 52 ülkeden 9 bin 600 sporcu katıldı. Yarışmada maraton erkekler kategorisinde Akil Samir birinci olurken, kadınlarda Maria Kolpakova birinciliği elde etti. 21 kilometre erkeklerde Stenislav Ageliarov birinci, kadınlarda ise Yuliya Kaladkevich birincilik kazandı. Organizasyonda 10 kilometre erkeklerde Andrei Strizhakov birinci olurken, kadınlarda Anastasiia Slepneva birinciliği elde etti. Fetih koşusunda ise Utku Koyuncu birinci oldu. Ödüller, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan tarafından verildi.
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