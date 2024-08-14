Burkina Faso'da Sivilleri Taşıyan Konvoya Saldırı - Son Dakika
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Burkina Faso'da Sivilleri Taşıyan Konvoya Saldırı

Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde binden fazla sivili taşıyan askeri konvoya terörist gruplar tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda ölü ya da yaralı sayısı hakkında henüz bilgi verilmedi.

14.08.2024 23:16
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Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde binden fazla sivili taşıyan konvoya saldırı düzenlendiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Vali Ram Joseph Kafando, 9 Ağustos'ta Sahel bölgesindeki Tawori köyünde binden fazla sivili taşıyan askeri konvoyun kimliği belirsiz terörist gruplar tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

Kafando, ölü ya da yaralı sayısı vermezken, saldırıdan etkilenenler arasında askerlerin olup olmadığına ilişkin de açıklama yapmadı.

Burkina Faso, Mali ve Nijer'in paylaştığı ortak sınır, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Burkina Faso'da, 2013'ten bu yana terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burkina Faso'da Sivilleri Taşıyan Konvoya Saldırı - Son Dakika

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