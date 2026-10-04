Bursa Büyükorhan'da 2 gündür kayıp zihinsel engelli kadın jandarma ekiplerince sağ bulundu - Son Dakika
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Bursa Büyükorhan'da 2 gündür kayıp zihinsel engelli kadın jandarma ekiplerince sağ bulundu

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Bursa Büyükorhan\'da 2 gündür kayıp zihinsel engelli kadın jandarma ekiplerince sağ bulundu
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Bursa Büyükorhan'da 2 gündür haber alınamayan zihinsel engelli kadın, jandarmanın dron destekli araması sonucu evinden yaklaşık 3 kilometre uzaktaki ormanda sağ bulundu. Kadının sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde yakınlarının 2 gündür haber alamadığı zihinsel engelli Fatma Aybey (61), jandarma ekiplerince ormanda bulundu.

Önceki gün Büyükorhan ilçesinde zihinsel engelli Fatma Aybey'den haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki İz Takip Köpeği Unsuru, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, dron destegiyle arama gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucu Fatma Aybey, kaybolduktan 2 gün sonra evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanda sağ olarak bulundu. Kayıp kadının, sağlık ekiplerince yapılacak kontrollerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa Büyükorhan'da 2 gündür kayıp zihinsel engelli kadın jandarma ekiplerince sağ bulundu - Son Dakika
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