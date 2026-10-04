Bursa Büyükorhan\'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Piribeyler Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.