Bursa Büyükorhan'daki yangında alevler yerleşim alanına ilerlerken yön değiştirdi - Son Dakika
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Bursa Büyükorhan'daki yangında alevler yerleşim alanına ilerlerken yön değiştirdi

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Bursa Büyükorhan\'daki yangında alevler yerleşim alanına ilerlerken yön değiştirdi
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Bursa Büyükorhan'daki Piribeyler Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Belediye Başkanı Turhan, yangının nispeten kontrol altına alındığını, alevlerin yerleşim alanına ilerlerken yön değiştirdiğini ve yerleşim alanını tehdit etmediğini söyledi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Piribeyler Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı 13 araç, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 araç 3 helikopter 1 uçak ile alevlere müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

'YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI'

Yangını bölgede takip eden Büyükorhan Belediye Başkanı Turhan, DHA muhabirine telefonla bilgi vererek, "Yangın nispeten kontrol altına alındı. Mahalle, bu dönemde 8-10 hane oluyor. Alevler yerleşim alanına ilerlerken yön değiştirdi. Şu anda alevler yerleşim alanını tehdit etmiyor. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Biz de yangını takip ediyoruz" dedi.

Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa Büyükorhan'daki yangında alevler yerleşim alanına ilerlerken yön değiştirdi - Son Dakika
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