Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "Ramazan Ayının Kentimize ve Ülkemize Bereket ve Huzur Getirmesini Diliyorum"

18.02.2026 09:12  Güncelleme: 10:18
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ramazan ayını karşılamak için belediyenin tüm hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Ramazan'da her gün farklı noktada iftar sofraları kuracaklarını ve ihtiyaç sahiplerine destek vereceklerini belirtti.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ramazan ayını ruhuna yakışır bir şekilde karşılamak için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Ramazan ayının kentimize ve ülkemize bereket ve huzur getirmesini diliyorum dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi şubat ayı ikinci toplantısı, Bozbey'in başkanlığında yapıldı. Toplantı öncesinde konuşan Bozbey, ramazan ayının paylaşmanın ve dayanışmanın ayı olduğunu hatırlattı.

Ramazan ayını ruhuna yakışır bir şekilde karşılamak için Büyükşehir Belediyesi'nin tüm hazırlıklarını tamamladığını belirten Bozbey, "Kentimizin işlek caddelerini mahyalarla süsledik. 17 ilçemizde her gün farklı noktalarda iftar sofralarını hep birlikte oluşturacağız. Emirsultan, İnegöl İshakpaşa BURULAŞ Otoparkı, Fomara Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı ve Değirmenönü Mahallesi'nde de sabit iftar noktalarımızla hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. İftara yetişemeyen hemşehrilerimiz için 14 farklı ulaşım noktasında iftariyelik dağıtımını gerçekleştireceğiz."

Bursa'daki bin 60 mahallede de teravih namazı sonrası ikramlarda bulunarak paylaşma ve dayanışma kültürünü büyüteceklerini anlatan Bozbey, "Kent lokantalarında ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca ramazan desteğimizi bu yıl da sürdürüyoruz. Kültürpark Ramazan Meydanı'nda geleneksel ramazan atmosferini hep birlikte yaşatacağız. Ramazan ayının kentimize ve ülkemize bereket ve huzur getirmesini diliyorum. Birliğimizin ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutluyorum. Tüm Bursalılara hayırlı ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

Meclis oturumu, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

