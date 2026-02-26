Bursa Büyükşehir Belediyesi "Fide ve Fidan Desteği Projesi" ile Üreticilere Destek Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Büyükşehir Belediyesi "Fide ve Fidan Desteği Projesi" ile Üreticilere Destek Sağlıyor

26.02.2026 15:46  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda çilek, yaban mersini ve kızılcık fidanları ile toplam 18 bin 555 adet fide ve fidanı 208 üreticiye dağıttı. Proje ile 4 milyon 670 bin lira destek verilmesi hedefleniyor.

(BURSA)Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda fide ve fidan desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, üreticiye yüzde 50 hibeyle fide ve fidan teslim ediyor.

Bursa'da yerel ekonomiyi güçlendirmek ve çiftçinin gelirlerini artırmak amacıyla projeler geliştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Fide ve Fidan Desteği Projesi" kapsamında üreticilere fide ve fidan desteği sağlıyor.

Orhaneli'de 62 çiftçiye 8 bin 155 adet fidan

"Fide ve Fidan Desteği Projesi" kapsamında, Orhaneli'nde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 62 çiftçiye, toplam 8 bin 155 adet çilek, yaban mersini ve kızılcık fidanı ulaştırıldı."

Keles'te 146 üreticiye 18 bin 555 adet fide ve fidan

Keles'te ise 146 üreticiye 18 bin 555 adet ahududu, çilek, yaban mersini ve kızılcık fide ve fidanı verildi.

Çilek fidelerinin teslimi ilerleyen dönemde yapılacak

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çilek fidelerinin ilerleyen dönemde üreticilere teslim edileceğini açıkladı. Yetkililer, projeyle üreticilere 1 milyon liraya yakın katkı sunulduğunu belirtti.

Hedef 4 milyon 670 bin lira destek ve 83 bin 515 adet dağıtım

Bugüne kadar Bursa genelinde toplam 934 üreticiye ulaşılan projeyle, toplam 4 milyon 670 bin lira destek verilmesi ve 83 bin 515 adet fide ve fidan dağıtımı yapılması hedefleniyor.

Üreticilerden Bozbey'e teşekkür

Proje sayesinde hem maliyetlerin azalacağını hem de verimli ve kaliteli üretim yapabileceklerini söyleyen üreticiler, desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi 'Fide ve Fidan Desteği Projesi' ile Üreticilere Destek Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Fenerbahçe’nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı Fenerbahçe'nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı
Siirt’te öğrenciler “Kabe’de Hacılar“ ilahisine hep birlikte eşlik etti Siirt'te öğrenciler "Kabe'de Hacılar" ilahisine hep birlikte eşlik etti
Sezen Aksu’dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız Sezen Aksu'dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı

18:06
Bakan Gürlek’in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
17:59
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh’un imza gününe akın etti
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti
16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 18:21:36. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi "Fide ve Fidan Desteği Projesi" ile Üreticilere Destek Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.