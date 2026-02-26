Bursa Büyükşehir Belediyesi "Fide ve Fidan Desteği Projesi" ile Üreticilere Destek Sağlıyor

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda fide ve fidan desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, üreticiye yüzde 50 hibeyle fide ve fidan teslim ediyor.
Bursa'da yerel ekonomiyi güçlendirmek ve çiftçinin gelirlerini artırmak amacıyla projeler geliştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Fide ve Fidan Desteği Projesi" kapsamında üreticilere fide ve fidan desteği sağlıyor.
"Fide ve Fidan Desteği Projesi" kapsamında, Orhaneli'nde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 62 çiftçiye, toplam 8 bin 155 adet çilek, yaban mersini ve kızılcık fidanı ulaştırıldı."
Keles'te 146 üreticiye 18 bin 555 adet fide ve fidan
Keles'te ise 146 üreticiye 18 bin 555 adet ahududu, çilek, yaban mersini ve kızılcık fide ve fidanı verildi.
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çilek fidelerinin ilerleyen dönemde üreticilere teslim edileceğini açıkladı. Yetkililer, projeyle üreticilere 1 milyon liraya yakın katkı sunulduğunu belirtti.
Bugüne kadar Bursa genelinde toplam 934 üreticiye ulaşılan projeyle, toplam 4 milyon 670 bin lira destek verilmesi ve 83 bin 515 adet fide ve fidan dağıtımı yapılması hedefleniyor.
Proje sayesinde hem maliyetlerin azalacağını hem de verimli ve kaliteli üretim yapabileceklerini söyleyen üreticiler, desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.
