Bursa Büyükşehir Belediyesi, yağışta 17 ilçeden gelen 766 ihbara müdahale etti - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, yağışta 17 ilçeden gelen 766 ihbara müdahale etti

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, yağışta 17 ilçeden gelen 766 ihbara müdahale etti
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından AKOM koordinasyonunda 72 personel ve 33 araçla sahaya çıktı. Ekipler, 17 ilçeden gelen 766 ihbarı değerlendirerek yağış kaynaklı olumsuzluklara müdahale etti.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları uyarısının ardından kent genelinde tüm birimleriyle sahaya çıktı. AKOM koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 72 personel ve 33 araçla yağışın neden olduğu olumsuzluklara müdahale edilirken, ekipler 17 ilçeden gelen 766 ihbarı değerlendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kent geneli için yaptığı kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları uyarısı ile birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda BUSKİ Genel Müdürlüğü, Bursa İtfaiyesi, Tarım Peyzaj A.Ş, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından riskli noktalarda gerekli önlemler alınırken, yağış nedeniyle yaşanan aksaklıklara da hızla müdahale ediyor.

BUSKİ bünyesindeki 12 jetting, 5 vaktör, 6 vidanjör, 3 JCB kepçe, 3 ekskavatör, 3 inşaat aracı olmak üzere 33 araç ve 72 personel ızgara tıkanıklıkları, kanalizasyon hattı ve baca taşmaları, baskın kaynaklı su tahliyesi gibi olumsuz durumlara yönelik sahada görev yapıyor. Ekipler şimdiye dek 17 ilçeden gelen 766 ihbara müdahale etti.

HAZIRLIKLAR SAHAYA YANSIDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından sonbahar yağışları öncesinde kent genelinde mazgal temizlikleri yapılırken, yağıştan etkilenebilecek kritik noktaların düzenli kontrolleri yapılarak ekip ve araçlar olası olumsuzluklara karşı hazır hale getirildi.

Yağışların oluşturabileceği risklere karşı yürütülen hazırlıkların etkisi yoğun yağışla birlikte sahaya yansıdı. Kentin ana arterlerdeki battı-çıktı noktalarında su birikmesi veya ulaşımı aksatacak herhangi bir sorun yaşanmadı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, hava koşullarının etkilerinin devam ettiği süre boyunca ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdüreceğini belirtirken vatandaşları da dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşlar, olası acil durum ve ihbarlarını ALO 153 üzerinden veya 0501 153 16 16 numaralı WhatsApp hattından 7 gün 24 saat boyunca Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne iletebilecek.

Kaynak: ANKA
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