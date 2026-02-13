Bursa'da 20 Kaplumbağa Kurtarıldı - Son Dakika
Bursa'da 20 Kaplumbağa Kurtarıldı

13.02.2026 13:43
Yasa dışı satışta bulunan 20 kırmızı yanaklı su kaplumbağası koruma altına alındı.

Bursa'da bir iş yerinde satışı yapılan 20 kırmızı yanaklı su kaplumbağası koruma altına alındı.

Kaçak ve yasa dışı yaban hayvan ticaretiyle mücadele çalışmalarını sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kırmızı yanaklı su kaplumbağalarının satışının yapıldığını belirledi.

Polislerle iş yerine giden ekipler, akvaryumda bulunan 20 kırmızı yanaklı su kaplumbağasını koruma altına aldı.

Kaplumbağalar, bakımları yapılmak üzere Karacabey Yaban Hayvanı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet ekiplerimizle omuz omuza verdik ve mevzuata aykırı şekilde bulundurulan kırmızı yanaklı su kaplumbağalarını dükkan rafından alıp güvenli limanımıza taşıdık. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca, yaban hayvanlarının izinsiz bulundurulması ve satışı yasaktır. Bu ihlal sonucu gerekli yaptırımlar uygulanmıştır."

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Kaplumbağa, Güncel, Bursa, Çevre, Son Dakika

