Bursa\'da 2023 yılında çıkan orman yangınlarında zarar gören araziye 180 bin fidan dikilecek

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Bursa'da, 2023 yılında çıkan orman yangınlarında zarar gören 177 hektarlık orman arazisinde 180 bin fidan dikilecek.

Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, 2018 yılında Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'nde çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda gazetecilerle bir araya geldi.

Şimşek, Bursa'da meydana gelen yangınların ardından yapılan fidan dikim çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yangında zarar gören orman arazisinin amacı dışında kullanılmadığını söyleyen Şimşek, yanan alanların orman statüsüne kavuşması için ağaçlandırma ve fidan dikme faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirtti.

Çağışan Mahallesi'nde 2018'de çıkan yangında 36 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğünü söyleyen Şimşek, "Bu alan içerisinde arkadaşlar hızlı ve etkili müdahale ile bir gün içerisinde yangını kontrol altına aldılar. Hemen arkasından bu alanı tekrar orman olarak gelecek nesillere aktarılması, başka bir faaliyet ya da amaçla kullanılmaması için çalışmalara başladılar. Öncelikle yangından zarar gören ağaç ve ağaççıkları temizleyerek arazinin toprak işlemesini yaptılar. Ardından da fidan dikim çalışmaları başladı. Kısa süre içerisinde bu faaliyetleri bitirip aralık ayında toprağı fidanla buluşturdular." diye konuştu.

Orman arazisine dikilen fidanların her yıl bakım ve kontrollerinin düzenli şekilde yapıldığını vurgulayan Esat Şimşek, şunları söyledi:

"Toplam saha içerisinde 48 bin fidan toprakla buluşturuldu. Bunun 15 bini tıbbi aromatik bitki. Saha içerisinde herhangi bir alanımız amacı dışında kullanılmadı. Türkiye ormanlarında da 1 metrekare dahi yanan alan başka bir amaç için kullanılmadı. Son 10 yıl içerisinde Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde 774 adet yangında, 2 bin 398 hektarlık alan zarar gördü. Bu alanın tamamında bahsettiğim faaliyetleri yerine getirdik. Bu alanlarda da ağaçlandırma çalışmalarını yaptık. Her sene bu alanlarda koruma kontrollerimizi ve fidanların bakımlarını yapıyoruz."

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sahasında 2023'te 76 farklı orman yangını çıktığını belirten Şimşek, "2023 yılında 76 adet yangın meydana geldi. Bu yangınlarda da 395 hektarlık alan zarar gördü. Şu ana kadar 2023 yılında çıkmasına rağmen 218 hektarlık alanda 265 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bugünden sonra da 177 hektarlık alanda 180 bin fidanı yıl sonuna kadar toprakla buluşturarak tekrar ormanlaştıracağız. Bu sahaları gelecek nesillere sağlıklı olarak ulaştırmayı hedeflemekteyiz." dedi.

Şimşek, 2 helikopter, 55 arazöz, 12 su ikmal aracı, 19 iş makinesi, 75 teknik uzman ve 529 yangın işçisiyle orman yangınlarını önleme ve mücadele konusunda çalışmalara başladıklarını aktardı.