Bursa'da 2024'ün Son ve 2025'in İlk Bebeği Dünyaya Geldi - Son Dakika
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Bursa'da 2024'ün Son ve 2025'in İlk Bebeği Dünyaya Geldi

Bursa\'da 2024\'ün Son ve 2025\'in İlk Bebeği Dünyaya Geldi

Bursa Şehir Hastanesi'nde 2024 yılının son bebeği Ezgi Ela dünyaya gelirken, 2025 yılının ilk bebeği Bilge oldu. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, her iki aileyi ziyaret ederek hediyeler takdim etti.

01.01.2025 02:48  Güncelleme: 02:50
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BURSA'da 2024 yılının son bebeği Ezgi Ela, 2025 yılının ilk bebeği ise Bilge oldu.

Bursa Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen Gülcan ve Metin Çağlayan çiftinin bebekleri Ezgi Ela 2024 yılının son bebeği, Elif ve Nevzat Ünlü çiftinin kızları Bilge ise 2025 yılının ilk bebeği oldu. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız ve eşi İpek Saldız, her iki aileyi de ziyaret etti. Saldız çifti, aileler çiçek ve bebek seti hediye etti, altın taktı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, "2024'ün son dakikalarında Bursa Şehir Hastanesi'nde sağlık personelini, yılın son bebeğini ve 2025'in ilk bebeğini ziyaret ettik. Allah onlara uzun ömürler versin. Sağlık emekçilerimize teşekkür ediyorum. Kentimize de kazasız, belasız, mutlu ve huzurlu yeni bir yıl diliyorum. Herkesin yeni yılı kutlu olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 2024'ün Son ve 2025'in İlk Bebeği Dünyaya Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 2024'ün Son ve 2025'in İlk Bebeği Dünyaya Geldi - Son Dakika
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