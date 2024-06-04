Bursa'da 37 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da 37 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Bursa\'da 37 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Bursa'da yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen 37 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin aynı evde kaldığı bilgisine ulaşarak operasyon düzenledi. Operasyonda 26'sı yasa dışı yollarla ülkeye gelen, 11'i farklı illerde kaydı bulunan düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, düzensiz göçmenlere ev kiralayan 3 şüpheli de gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

04.06.2024 15:19
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Bursa'da, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen 37 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, düzensiz göçmenlerin aynı evde kaldığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye gelen 26, farklı illerde kaydı bulunan 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 37 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlere kişi başı bin 500-2 bin lira karşılığı ev kiraladığı belirlenen R.Ö, M.E. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 37 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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