Bursa\'da 37 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

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Bursa'da, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen 37 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, düzensiz göçmenlerin aynı evde kaldığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye gelen 26, farklı illerde kaydı bulunan 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 37 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlere kişi başı bin 500-2 bin lira karşılığı ev kiraladığı belirlenen R.Ö, M.E. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.